Ντένις Σαποβάλοφ: Ο πρώτος Καναδός στους «8» του US Open (vids)

Ιστορία έγραψε στο US Open ο Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο 21χρονος προκρίθηκε στους "8" του US Open και έγινε ο πρώτος Καναδός στην ιστορία της open era που τα καταφέρνει!

Για να φτάσει έως εκεί απέκλεισε το Νο10 του κόσμου τον Νταβίντ Γκοφέν 6-7 (0), 6-3, 6-4, 6-3 και στον προημιτελικό θα παίξει με τον Ισπανό Καρένιο Μπούστα ο οποίος προκρίθηκε μετά από την αποβολή του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στους "8" για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει και ο Μπόρνα Τσόριτς. Ο Κροάτης που έσωσε 6 ματς πόιντ και έβγαλε νοκ άουτ τον Στέφανο Τσιτσιπά στον 4ο γύρο κέρδισε με 7-5, 6-1, 6-3 τον Τζόρνταν Τόμπσον.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

