Λύθηκε η συνεργασία του Λαυρίου με τον Σάββα Συμεωνίδη και στην άκρη του πάγκου θα κάθεται μέχρι το τέλος της σεζόν στο πρωτάθλημα της Elite League ο Κώστας Πασχάλης.

Σε λύση της συνεργασίας με τον Σάββα Συμεωνίδη προχώρησε το Λαύριο. Ο έμπειρος τεχνικός που ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας της Λαυρεωτικής το περασμένο καλοκαίρι λίγο πριν την ολοκλήρωση της σεζόν στην Elite League με απόφαση της διοίκησης αποχώρησε.

Ήταν μια ξαφνική απόφαση που αιφνιδίασε τους μπασκετόφιλους, καθώς ο Σάββας Συμεωνίδης έχει προσφέρει πολλά στον σύλλογο διαχρονικά.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Λαύριο αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Λαυρίου Boderm ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Προπονητή της Ομάδας, Σάββα Συμεωνίδη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Καθήκοντα πρώτου προπονητή αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος άμεσος συνεργάτης του Coach Συμεωνίδη, Κώστας Πασχάλης.

Ο Σάββας Συμεωνίδης ήταν και παραμένει φίλος του Λαυρίου και αποτέλεσε βασικό πυλώνα στην πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν…».

