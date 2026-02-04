Κόντης: «Υπήρχαν αποφάσεις τρελές, είναι καιρός να σεβαστούμε το άθλημα»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά τον ισόπαλο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας,μεταξύ του ΟΦΗ και του Λεβαδειακού.

Ο Χρήστος Κόντης «έβραζε» μετά την ισοπαλία του ΟΦΗ με το Λεβαδειακό στο Ηράκλειο, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο τεχνικός του Ομίλου εξέφρασε τα σοβαρά παράπονα του για τη διαιτησία του Τσακαλίδη, κάνοντας λόγο για... τρελές αποφάσεις και κάρτες

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Ηρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, παίζουμε στην έδρα μας, είχαμε 10.000 κόσμο που δημιούργησε καταπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εγώ αυτά που είδα δεν τα έχω ξαναδεί. Ενιωσα ότι παίζω εκτός έδρας, ότι παίζω κάπου αλλού!

Εγώ δεν μιλάω για διαιτησίες, αλλά είναι καιρός να σεβαστούμε το άθλημα. Να αφήσουμε να παιχτεί το παιχνίδι! Υπήρχαν αποφάσεις τρελές! Κάρτες τρελές!

Φάγαμε ένα γκολ λόγω αέρα. Ηταν ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος προσαρμόστηκε στο δικό μας παιχνίδι κι άλλαξε τον σχηματισμό του για να μας αντιμετωπίσει. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη και το σκορ πρόκρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα κρατήσουμε τα καλά που κάναμε σήμερα και θα πάμε στη Λιβαδειά να πάρουμε την πρόκριση.

Θέλουμε πάρα πολύ τον τελικό, να προκριθούμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι παίκτες μου το θέλουν πάρα πολύ! Υπάρχει το κίνητρο και θα πάμε την άλλη εβδομάδα να παίξουμε έναν τελικό πριν από τον τελικό για να καταφέρουμε να προκριθούμε».