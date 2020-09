Ένα σπουδαίο ρεκόρ πέτυχε το ξημέρωμα της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη η Βένους Ουίλιαμς.

Η 40χρονη τενίστρια συμμετείχε για 22η φορά στο US Open επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για το τουρνουά.

Η Βένους Ουίλιαμς έπαιξε για πρώτη φορά το 1997 όπου και είχε χάσει στον τελικό από την Μαρτίνα Χίνγκις ενώ το 200 και το 2001 κατέκτησε την κούπα.

Βέβαια αυτό το ρεκόρ δεν συνδυάστηκε με νίκη αφού αποκλείστηκε με 6-3, 7-5 από την Καρολίνα Μούτσοβα στον 1ο γύρο του US Open.

Records on records for the Williams sisters.@Venuseswilliams now has the most appearances in #USOpen history. pic.twitter.com/mIQNalfLlM

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020