Τσιτσιπάς: «Ανέβαινα ψυχολογικά με τους πόντους στην επιστροφή» (vid)

Κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος από την εμφάνιση και την πρόκριση στον 2ο γύρο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από τον αγώνα με τον Ράμος στην πρεμιέρα του US Open.

O Έλληνας τενίστας μίλησε μετά από τον αγώνα για το παιχνίδι και ανέλυσε την συνταγή της νίκης: «Δεν αντιμετώπισα break point, ήμουν πολύ συνεπής με το σερβίς μου, ήμουν σε θέση να επιστρέψω πολλά σερβίς σε καλά σημεία και να φέρω τον πόντο στα μέτρα μου, να είμαι επιθετικός και να έχω καθαρή εικόνα για το τι κάνω.

Κατάφερα να του ασκήσω πίεση και εξαιτίας των πόλλών πόντων που κέρδισα από την επιστροφή μου ανέβαινα συνεχώς και ψυχολογικά. Αυτός ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας σ' αυτόν τον αγώνα».

Ο Ισπανός ήταν στο... ύψος του αλλά ο Στέφανος ρωτήθηκε για τρία παιχνίδια του Western and Southern Open μ' αντιπάλους άνω των 2μ (Ίσνερ, Άντερσον, Οπέλκα) και απάντησε:

«Δεν το διάλεξα αυτό! Επέλεξα το τένις, αν ήταν θα μπορούσα να είχα επιλέξει το μπάσκετ! Είναι περίεργο να αντιμετωπίζεις τόσο ψηλούς αντιπάλους. Έψαχνα την ευκαιρία να αντιμετωπίσω έναν παίκτη σχετικά κανονικού ύψους και είχα αυτή την ευκαιρία σήμερα . Επέστρεφε αρκετές μπάλες, παίξαμε μερικά μεγάλα ράλι και ήταν θαυμάσιο που επέστρεψα σ' αυτόν τον ρυθμό».

Τώρα όσο αφορά τις ασχολίες του στην "φούσκα" όταν δεν είναι στο κορτ είπε: «Το δωμάτιο ψυχαγωγίας που μας παρέχουν φαίνεται να είναι διασκεδαστικό, πέρασα λίγο χρόνο εκεί, μετά το δείπνο. Έπαιξα παιχνίδια με την ομάδα μου. Επίσης βλέπω ταινίες κάποιες φορές ή δουλεύω στο laptop μου. Μου αρέσει να είμαι παραγωγικός ακόμα κι όταν δε βρίσκομαι στο κορτ».

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020