Με το δεξί και με άγριες διαθέσεις ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τους αγώνες του στο US Open 2020 που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-2, 6-1, 6-1 του Ισπανού Ράμος Βινιόλας στον 1ο γύρο και θα παίξει την Τετάρτη στον 2ο με τον νικητή του αγώνα του Κρέσικ με τον Κόβαλικ.

Αυτή ήταν η 2η νίκη του στην ιστορία του στο US Open και η 3η σε ισάριθμα παιχνίδια μ' αντίπαλο τον Ισπανό ο οποίος μπόρεσε να πάρει μόνο 4 γκέιμ σε 1.38' αγώνα!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα

Οι πόντοι ήταν 86-34. Οι winner ήταν 38-7 και τα αβίαστα λάθη 26-28. Ο Έλληνας τενίστας είχε 6/13 μπρέικ πόιντ και ο Ισπανός δεν έφτασε ούτε μια φορά σε μπρέικ πόιντ.

Σπουδαίο ξεκίνημα...

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά ο Ράμος θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει με δυσκολία σε 1-1. Με μπρέικ ο Έλληνας τενίστας θα φτάσει στο 3-1 και στο 6ο γκέιμ θα έχει τρεις ευκαιρίες για μπρέικ.

Ο Ισπανός θα σβήσει και τις τρεις και θα μειώσει σε 4-2. Ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα κερδίσει το 8ο γκέιμ και θα προηγηθεί με 1-0 στα σετ (6-2) σε 41΄.

Ανίκητος...

Στο 2ο σετ θα προηγηθεί με 2-1 ο Τσιτσιπάς και με διπλό λάθος του Ράμος θα φτάσει με μπρέικ στο 3-1!

Με μπρέικ θα φτάσει στο 5-1 και θα κλείσει στο 6-1 το 2ο σετ.

Έβγαλε την υποχρέωση

Με μπρέικ στο 3ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 2-1 στο ξεκίνημα του 3ου σετ. Το 4-1 θα έρθει με νέο μπρέικ και με νέο μπρέικ θα κλείσει το παιχνίδι στο 6-1.

Makin' it look easy.@StefTsitsipas is onto the second round after a straight-sets win over Ramos. pic.twitter.com/honjK7CP2d

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020