Με μια ανακοίνωση του στα social media ο Ράφα Ναδάλ γνωστοποίησε πως δεν θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στο US Open που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 31/8.

Φυσικά ο Ισπανός που το 2019 κατέκτησε τον τίτλο δεν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ ούτε για το Cincinnati Masters.

Έτσι και μετά από την ακύρωση του Madrid Open αναμένεται να επανέλθει στη δράση στις 20/9 στο Rome Open και φυσικά να παίξει στο Roland Garros.

Θυμίζουμε εκτός US Open λόγω επέμβασης είναι ο Ρότζερ Φέντερερ ενώ μένει να δούμε τι θα αποφασίσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ράφα Ναδάλ:

«Μετά από αρκετή σκέψη αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο φετινό US Open. Η κατάσταση με τον κορωνοϊό εξακολουθεί να είναι περίπλοκη με εστία να φαίνονται εκτός ελέγχου. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στο καλεντάρι μετά από τέσσερις μήνες αποχής είναι βάρβαρη αν και κατανοώ και εκτιμώς τις προσπάθειες που καταβάλλον σε όλον τον κόσμο προκειμένου να γίνουν τα τουρνουά.

Σέβομαι την USTA, το τουρνουά, τους διοργανωτές και την ATP που προσπαθούν να διατηρήσουν τα τουρνουά για τους παίκτες και τους θαυμαστές σε όλον τον κόσμο. Είναι μία απόφαση που δεν ήθελα ποτέ να πάρω αλλά πρέπει αυτή την φορά να ακολουθήσω την καρδιά μου και να μην ταξιδέψω».

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020