Αν και είχε προγραμματιστεί για τον Μάϊο αναβλήθηκε λόγω της έξαρξης του covid-19 και μεταφάρθηκε στις 12-20 Σεπτεμβρίου.

O λόγος για το Madrid Open το οποίο τελικά δεν είναι γραφτό να διεξαχθεί το 2020. Διεξήχθη μόνο ως Virtual!

Τα αυξημένα κρούσματα covid-19 στην Ισπανία οδήγησαν τους διοργανωτές στην απόφαση να το ακυρώσουν οριστικά και να προετοιμαστούν για το 2021.

"Σε μια πράξη ευθύνης σε σχέση και με την τωρινή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τον Covid-19, και έχοντας αξιολογήσει διεξοδικά όλες τις συνθήκες που συνεχίζει να δημιουργεί η πανδημία, μαζί με τις αρμόδιες αρχές, αποφασίσαμε ότι το 2020 Mutua Madrid Open δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ είχε μεταφερθεί νωρίτερα φέτος στις ημερομηνίες 12-20 Σεπτεμβρίου", ανέφερε η ανακοίνωση.

Στο Madrid Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε κερδίσει το 2019 τον Ράφα Ναδάλ στα ημιτελικά και εν συνεχεία ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό.

Πλέον απομένει το χωμάτινο Masters της Ρώμης στις 20.9 και εν συνεχεία το Roland Garros (27.9).

Official Statement on the staging of the 2020 #MMOPEN

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) August 4, 2020