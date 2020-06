Επίσημο: Κανονικά αλλά χωρίς κόσμο το US Open 2020 (pics)

Χωρίς την παρουσία θεατών στις εξέδρες αλλά κανονικά στις αρχικές του ημερομηνίες (31/8-13/9) θα διεξαχθεί το US Open 2020 στη Νέα Υόρκη.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης με ανακοίνωση του στο twitter ενημέρωσε ότι το 4ο Grand Slam της χρονιάς θα διεξαχθεί κανονικά στην πόλη φυσικά με όλα τα απαιραίτητα μέτρα προστασίας από τον covid-19.

«Το US Open θα γίνει στο Queens της Νέας Υόρκης χωρίς την παρουσία κόσμου από τις 31 Αυγούστου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Η ομοσπονδία τένις των ΗΠΑ θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει τους παίκτες και τους εργαζόμενους, όπως είναι τα διαγνωστικά τεστ, την επιπλέον απολύμανση, μεγαλύτερα αποδυτηρία, αποκλειστική στέγαση και μεταφορά», έγραψε ο κυβερνήτης.

Από την πλευρά του ο CEO του US Open Μάικ Ντάουζ ενημέρωσε ότι θα έχουμε κανονικά αγώνες και σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ το Cincinnati Masters θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη (17/8) ενώ το US Open δεν θα έχει προκριματικά.

O γρίφος των συμμετοχών

Το US Open θα διεξαχθούν για να μην χαθούν τα έσοδα από τους χορηγούς και την τηλεόραση αλλά το θέμα είναι ποιοι θα συμμετάσχουν.

Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι εκτός λόγω αποθεραπείας, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει δηλώσει πως δεν είναι προτεραιότητα του το US Open και κάπως έτσι σκέφτεται και ο Ράφα Ναδάλ.

Επιπλέον ο Νικ Κύργιος, ο Ντομινίκ Τιμ και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έχουν εκφράσει ενστάσεις για τα αυστηρά μέτρα προστασίας. Υπό σκέψη είναι και η Σερένα Ουίλιαμς.

Ποιοι θα παίξουν; Οι Ιάπωνες Κέι Νισικόρι και Ναόμι Οσάκα θα συμμετάσχουν, οι Αμερικανοί θα το τιμήσουν αλλά δύσκολα θα δούμε πολλούς αθλητές του top-10 σε άνδρες και γυναίκες να επισκέπτονται φέτος τη Νέα Υόρκη.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020