Roland Garros: Τελικός Κένιν - Σβιάτεκ στις γυναίκες (vids)

Στον δεύτερο τελικό Grand Slam της καριέρας της θα παίξει το Σάββατο η Σοφία Κένιν.

Η 21χρονη Αμερικανίδα η οποία στο ξεκίνημα του 2020 κατέκτησε το Australian Open απέκλεισε με 6-4,7-5 την Πέτρα Κβίτοβα στον ημιτελικό του Roland Garros και το Σάββατο (16:00) θα παίξει στον τελικό με αντίπαλο την Ίγκα Σβιάτεκ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.45'. Οι πόντοι ήταν 75-71. Η Κένιν είχε 23 winners, 20 αβίαστα και 4/5 μπρέικ πόιντ ενώ η Κβίτοβα είχε 2/12 μπρέικ πόιντ, 28 winners και 31 αβίαστα.

Τόσο η 21χρονη Κένιν όσο και η 19χρονη Σβιάτεκ δεν έχουν παίξει ξανά σε τελικό Roland Garros ενώ έχουν κοντραριστεί μια φορά και αυτή στο Roland Garros. Φυσικά στα Juniors, το 2016, με την Πολωνή να κερδίζει με 6-4, 7-5.

Η Σοφία Κένιν έχει ρεκόρ 16-1 το 2020 σε Grand Slam και έχει ηττηθεί μόνο από την Ελίζ Μέρτενς στον 4ο γύρο του US Open.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ, η Σοφία Κένιν θα φτάσει σε μπρέικ στο 3ο γκέιμ (2-1) αλλά και στο 5ο (4-1). Η Πέτρα Κβίτοβα θα πάρει το ένα μπρέικ πίσω (4-2), θα μειώσει με το σερβίς της σε 4-3 αλλά η Αμερικανίδα θα προηγηθεί με 5-3.

Η Τσέχα μειώνει εκ νέου σε 5-4 αλλά η Αμερικανίδα με το σερβίς της θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 2ο σετ το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο. Η Κένιν παίζει σπουδαίο τένις και η Κβίτοβα προσπαθεί ν' αντισταθεί με όπλο την εμπειρία της. Η Κένιν θα φτάσει πρώτη σε μπρέικ (3-2) και στο 6ο γκέιμ θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ για το 4-2.

Με love service game η Κβίτοβα μειώνει σε 4-3 και σε 5-4. Η Τσέχα θα κάνει μπρέικ στο 10ο (5-5) αλλά η Αμερικανίδα θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 6-5 και αφού σβήσει μπρέικ πόιντ θα επικρατήσει με 7-5.

See ya soon, Iga @SofiaKenin passes the Kvitova test 6-4 7-5 to reach a first #RolandGarros final and improve to 16-1 in Grand Slams this season.#RolandGarros pic.twitter.com/MjHYqz2YYs

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020