Roland Garros: Στον τελικό η 19χρονη Ίγκα Σβιάτεκ (vids)

Για πρώτη φορά στην open era και για δεύτερη μετά από το 1939 μια τενίστρια από την Πολωνία θα διεκδικήσει τίτλο στο Roland Garros στο απλό γυναικών.

Η Ίγκα Σβιάτεκ, που είναι στο Νο54 του κόσμου, απέκλεισε στον ημιτελικό της Πέμπτης με 6-2, 6-1 την Νάντια Ποντορόσκα (Αργεντινή) και θα παίξει το Σάββατο (16:00, ERT Sports) στον τελικό με την νικήτρια του αγώνα της Σοφίας Κένιν με την Πέτρα Κβίτοβα.

Η 19χρονη θα είναι η πρώτη από την χώρα της που θα είναι φιναλίστ στο Παρίσι μετά από το 1939 όπου στον τελικό είχε φτάσει η Γιαντβίγκα Γεντζεγιόβσκα και είχε ηττηθεί.

Για την ιστορία η Γιαντβίγκα Γεντζεγιόβσκα είχε παίξει στη δεκαετία του '30 σε τρεις τελικούς (Wimbledon, Roland Garros, US Open) και δεν είχε κερδίσει κανένα τίτλο.

H Σβιάτεκ η οποία απέκλεισε στον 4ο γύρο το Νο1 του ταμπλό, την Σιμόνα Χάλεπ , έχει ανέβει ήδη 30 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη (24) και εάν κερδίσει τον τίτλο θα είναι στο Νο17.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Σβιάτεκ ξεκινάει απίθανα. Μπρέικ στο 2ο γκέιμ για το 2-0 και 3-0 στο σερβίς της. Η Ποντορόσκα θα "συνέλθει" για το 3-1 θα έχει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ αλλά θα το σβήσει η Πολωνέζα και θα φτάσει στο 4-1.

Με άνεση η Σβιάτεκ θα φτάσει στο 5-2 και με το 3ο σετ πόιντ θα κλείσει το σετ στο 6-2!

Στο 2ο σετ, η Σβιάτεκ θα κάνει μπρέικ 2 μπρέικ (2-0, 4-0). Στο 5ο γκέιμ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ της Ποντορόσκα αλλά στην 4η ευκαιρία θα γίνει το μπρέικ (4-1). Με μπρέικ η Σβιάτεκ θα κάνει το 5-1 και θα κλείσει το σετ και τον αγώνα στο σερβίς της.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.10'. Οι πόντοι ήταν 61-34. Η Σβιάτεκ είχε 23 winners, 20 αβίαστα λάθη και 5/9 μπρέικ πόιντ και η Ποντορόσκα είχε 6-20 και 1/5.

Welcome to the final

@iga_swiatek dominates Podoroska 6-2 6-1 to become the first woman in the Open Era to reach the title match in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/48CIv1C8vO

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020