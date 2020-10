Roland Garros: Φανταστική Σβιάτεκ «διέλυσε» την Χάλεπ (vids)

Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Ίγκα Σβιάτεκ προκρίθηκε στους "8" στο Roland Garros.

Η 19χρονη Πολωνέζα απέκλεισε με 6-1, 6-2 το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τουρνουά την Σιμόνα Χάλεπ και θα παίξει στον προημιτελικό της Τρίτης με την νικήτρια του αγώνα της Τρεβιζάν με την Μπέρτενς.

Η Ίγκα Σβιάτεκ που είναι στο Νο54 του κόσμου πήρε "γλυκιά" ρεβάνς από την Σιμόνα Χάλεπ η οποία το 2019 στον 4ο γύρο την είχε αποκλείσει με 6-1, 6-0 και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα παίξει σε προημιτελικό Grand Slam.

To παιχνίδι είχε διάρκεια 1.08'. Οι πόντοι ήταν 66-43. Η Χάλεπ είχε 15 αβίαστα, 12 winners και η Σβιάτεκ 20-30.

H Ρουμάνα που κέρδισε τον τίτλο το 2018 και είναι στο Νο2 του κόσμου και στο Νο1 του ταμπλό στο Roland Garros δεν έφτασε ποτέ στο παιχνίδι σε μπρέικ πόιντ (4/14) και είχε πολύ άσχημα ποσοστά στο 1ο σερβίς (53%) και 38% στο 2ο.

Η Σβιάτεκ δεν έχει κερδίσει επαγγελματικό τίτλο στην καριέρα της αλλά είναι στους "8" του Roland Garros.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι θα έχουμε νέα "βασίλισσα" φέτος στο Roland Garros αφού όλες οι παίκτριες που το έχουν κατακτήσει ήδη (Σερένα, Μουγκουρούθα, Χάλεπ, Μπάρτι, Οσταπένκο) δεν είναι πια στο τουρνουά.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Σβιάτεκ θα φτάσει σε μπρέικ στο 2ο γκέιμ (2-0) και θα κάνει περίπατο έως το νέο μπρέικ (1-5) για να κλείσει το ματς στο σερβίς της.

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για την Χάλεπ στο 2ο σετ.

Θα δεχτεί μπρέικ στο 1ο γκέιμ (1-0) και θα γίνει μάχη στο 5ο γκέιμ. Η Ρουμάνα θα σβήσει 5 μπρέικ πόιντ αλλά με την 6η προσπάθεια η Σβιάτεκ θα φτάσει με μπρέικ στο 4-1!

Η Σβιάτεκ θα κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς της με 6-2.

Swiatek stuns Halep!

Teenager @iga_swiatek needs just 70 minutes to end Halep’s streak 6-1 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/dlh5372wsY

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020