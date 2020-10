Στέφανος Τσιτσιπάς: «Το τάι μπρέικ ήταν όλα τα λεφτά» (vids)

Την ευκαιρία να αναλύσει το νικηφόρο παιχνίδι του απέναντι στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ αλλά και να μιλήσει για την ιστορία της μάσκας "Τσιτσιπάς" είχε σε παγκόσμια μετάδοση μετά από τον αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας είπε μεταξύ άλλων για το παιχνίδι:

« Ένιωσα άνετα στο κορτ, ο Γκριγκόρ μπορεί να γίνει πολύ απρόβλεπτος, έχει πολύ καλό παιχνίδι και δεν ξέρεις τι να περιμένεις μπαίνοντας στον αγώνα. Έχουμε παρόμοιο στυλ παιχνιδιού οπότε προσπάθησα να είμαι όσο πιο επιθετικός μπορώ, να παίξω με το forehand μου, να χρησιμοποιήσω το σερβίς μου για να δημιουργήσω ευκαιρίες και ήταν ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας και για τους δυο μας.

Κατάφερα να μείνω συγκεντρωμένος στα γκέιμς που επέστρεφα, αν και είχα πολλές ευκαιρίες για μπρέικ δε νομίζω να είχα τόσο καλό ποσοστό επιτυχίας στα μπρέικ , αλλά κατάφερα να κάνω μερικά μπρέικς. Η επιθετικότητά μου στα γκέιμς που επέστρεφα και η συγκέντρωσή μου σε κάθε πόντο στο τέλος με επιβράβευσε.

Το τάι μπρέικ ήταν όλα τα λεφτά, γι' αυτό χαίρομαι που έπαιξα καλό τένις και δεν πανικοβλήθηκα, έμεινα συγκεντρωμένος και προσπάθησα να το παώ πόντο με τον πόντο. Πιστεύω πως λειτούργησε στο τέλος, έδειξε πειθαρχία και υπευθυνότητα.

Ήταν πολύ υπεύθυνο από μέρους μου που πήρα το 2ο σετ και είμαι χαρούμενος με τη συμπεριφορά μου στο κορτ, ήρθα αντιμέτωπος με σετ πόιντς και κατάφερα να είμαι ήρεμος και να εφαρμόσω τις στρατηγικές μου κατά τη διάρκεια των πόντων».

O Στέφανος Τσιτσιπάς αφού εξηγήσει πως διέκοψε το παιχνίδι επειδή εδώ και ημέρες είναι ερεθισμένο το μάτι του μίλησε για την μάσκα του:

«Δεν ήταν δική μου ιδέα. Είναι μια κοπέλα, έχει το Instagram της στη μάσκα. Εγώ το έμαθα από έναν φίλο που μου είπε ότι κάποιος πουλάει αυτές τις μάσκες online και τις είδα, μου άρεσαν πολύ και αποφάσισα να αγοράσω μερικές για να τις έχω στο Roland Garros. Νομίζω πως ο κόσμος τις λάτρεψε, είναι χαριτωμένο».

