Με την 97η νίκη του στο τουρνουά ο Ράφα Ναδάλ έφτασε για 14η φορά στους "8" του Roland Garros.

Ο Ισπανός τενίστας που είναι στο Νο2 του κόσμου απέκλεισε σε 1.55' με 6-1, 6-1, 6-2 τον Αμερικανό φαν του Σεμπάστιαν Κόρντα και θα παίξει την Τρίτη στον προημιτελικό με τον νικητή του αγώνα του Σίνερ με τον Ζβέρεφ.

Ο Ράφα Ναδάλ θα δώσει την Τρίτη τον 100ο του αγώνα στο Roland Garros (97-2) και θέλει τη νίκη για να συνεχίσει στο δρόμο για τον 13ο τίτλο του στο Παρίσι.

Στον αγώνα, ο Σεμπάστιαν Κόρντα, πίεσε στην αρχή κάθε σετ αλλά εν συνεχεία παραδόθηκε. Στο 3ο σετ θα ξεκινήσει με μπρέικ, θα πιέσει αρκετά αλλά ο Ράφα Ναδάλ με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 2-2 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-2.

Ο 20χρονος πιέζει στο 7ο, φτάνει σε διπλό μπρέικ πόιντ, αλλά ο Ναδάλ δεν τον αφήνει και με μπρέικ κλείνει το σετ στο 6-2.

Οι πόντοι ήταν 91-55. Ο Ναδάλ είχε 15 winners, 20 αβίαστα και 8/11 μπρέικ πόιντ και ο Κόρντα είχε 21-48 και 1/6 μπρέικ πόιντ.

With a hop, skip and a jump, @RafaelNadal is ready for his fourth-round encounter against Korda.#RolandGarros pic.twitter.com/I4tNIkQQwy

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 4, 2020