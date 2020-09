Roland Garros: Νίκη Νο25 για τον Τιμ στο Παρίσι (vids)

Με "καθαρή" νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Roland Garros ο νικητής του US Open , Ντομινίκ Τιμ.

Ο 27χρονος Αυστριακός απέκλεισε στον πρώτο του αγώνα μετά από τη Νέα Υόρκη με 6-4, 6-3, 6-3 το πρώην Νο3 του κόσμου, τον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς και για 7η συνεχή χρονιά είναι στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Αυτή είναι η 25η νίκη του στο τουρνουά στο οποίο έχει φτάσει στον τελικό το 2018 αλλά και το 2019 .

O αγώνας είχε διάρκεια 2.06'. Οι πόντοι ήταν 93-73 και τα μπρέικ πόιντ 6/13 (Τιμ) και 2/7. Ο Τιμ είχε 17 winners και 21 αβίαστα λάθη και ο Τσίλιτς είχε 24 winners και 43 αβίαστα.

Ο επόμενος αντίπαλος του Αυστριακού θα προκύψει από το ζευγάρι Οπέλκα-Σοκ (ΗΠΑ).

"I really love this tournament here".

