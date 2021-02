Λίγη ώρα μετά από τον πικρό αποκλεισμό του με 3-0 σετ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον ημιτελικό του Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε το πρώτο του μήνυμα στα social media.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης αποχαιρέτησε την Μελβούρνη όπου έχει ήδη 2 χαμένους ημιτελικούς (2019, 2021) και έγραψε: «Δεν ήταν γραφτό να γίνει σήμερα. Όλη την αγάπη και το σεβασμό μου στους θεατές, το αξίζουν».

Το κοινό είναι αλήθεια πως τον υποστήριξε και τον βοήθησε να φτάσει κοντά στην κατάκτηση του 3ου σετ.

Επόμενος σταθμός του Έλληνα τενίστα είναι το Ρότερνταμ (1-7/3).

It wasn't meant to be today. All my love and respect to the crowd, they deserve it.

https://t.co/wbdZWSJKIM

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) February 19, 2021