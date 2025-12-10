Ο υπερπολύτιμος Μεχντί Ταρέμι δεν χρειάζεται χρόνο ερχόμενος από τον πάγκο να σκοράρει ή να μοιράσει ασίστ! Αυτά που κάνει με τη φανέλα του Ολυμπιακού κάνουν τον Μεντιλίμπαρ να τρίβει τα χέρια του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει χτίσει την επίθεσή του έτσι ώστε ο Ελ Αραμπί να αποτελεί την αιχμή του δώρατος. Λογικό. Όταν έχεις έναν τέτοιον παίκτη, ο οποίος χρειάζεται μόλις μία επαφή για να στείλει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, τότε όλα οδηγούν σ' αυτήν την επιλογή.

Ωστόσο, ο Βάσκος κόουτς έχει την πολυτέλεια να διαθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη του επιπέδου του Μεχντί Ταρέμι.

Ο Ιρανός, μπορεί να μην αποτελεί τη βασική επιλογή για την επίθεση, αλλά ειλικρινά γνωρίζετε πολλούς που ερχόμενοι από τον πάγκο σε μόλις 637' έχουν 10 γκολ και 2 ασίστ;

Οι αριθμοί του Ταρέμι στον Ολυμπιακό δείχνουν ότι αυτός ο παίκτης δεν θέλει καν... χρόνο για να ζεσταθεί!

Στο ματς με την Καϊράτ αγωνίστηκε 28 λεπτά. Μπήκε στο ματς στο 62' αντί του Τσικίνιο και στο 73' έβγαλε τη μαγική πάσα στον Ζέλσον, με τον Πορτογάλο να δίνει το γκολ της νίκης στην ομάδα του.

Κι αυτό είναι μόλις ένα δείγμα των όσων μας έχει δείξει μέχρι τώρα αυτός ο παίκτης - πολυτέλεια.

Τι έχει κάνει ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό:

- Με τον Πανσερραϊκό μπήκε στο ματς στο 68', αγωνίστηκε 22' και σκόραρε 2 γκολ σε 5'

- Με τον Παναθηναϊκό μπήκε στο ματς στο 80' και στο 92' έδωσε ασίστ στον Ελ Καμπί για το 1-1

- Με την ΑΕΚ έπαιξε βασικός για 69' και σκόραρε για το 2-0 στο 67'

- Με τον Άρη έπαιξε ως βασικός για 75' και έκανε το 2-0 στο 60'

- Με τον Ατρόμητο μπήκε στο ματς στο 67' και...καθάρισε για την ομάδα του με 2 γκολ στο 81' και στο 90'

- Με τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο έπαιξε βασικός και είχε τα 2 γκολ της ομάδας του

- Με την Ελλάς Σύρου αγωνίστηκε βασικός για 68' και είχε 1 γκολ

- Με τη Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε στο 28' αντί του Τσικίνιο και στο 52' μείωσε σε 2-3 για την ομάδα του

- Με την Καϊράτ μπήκε στο 62' και στο 73' είχε την ασίστ της... νίκης

Εν κατακλείδι, ερχόμενος από τον πάγκο, ο 33χρονος έχει 5 γκολ (4 για το πρωτάθλημα κι 1 στο Champions League) και 2 ασίστ (μία στο Χ με τον Παναθηναϊκό και μία στη νίκη με την Καϊράτ).