Εκτός τελικού στο Australian Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφού ηττήθηκε με 6-4, 6-2, 7-5 στον ημιτελικό από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Στεφανος Τσιτσιπάς φάνηκε να έχει "αδειάσει" από την τεράστια ανατροπή του απέναντι στον Ράφα Ναδάλ στον προημιτελικό και ο πιο φρέσκος και με περισσότερες ιδέες Ρώσος με την 20η νίκη του στη σειρά θα παίξει την Κυριακή (10:30) στον τελικό του Australian Open με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας θα χάσει και τον 3ο ημιτελικό που θα παίξει σε Grand Slam και θα παραμείνει στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά πλουσιότερος κατά 550.000 ευρώ.

Από την άλλη ο 25χρονος Ρώσος με την 20η νίκη του στη σειρά θα κάνει το 12-0 απέναντι σε παίκτη του top-10 και θα παίξει στον 2ο τελικό του μετά από εκείνο στο US Open το 2019 όπου είχε ηττηθεί από τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ήδη στο Νο3 κόσμου και εάν πάρει το τρόπαιο την Κυριακή θα είναι στο Νο2. Είναι ο 3ος Ρώσος μετά από τους Σάφιν και Καφελνίκοφ που θα παίξει σε τελικό στη Μελβούρνη.

Οι πόντοι ήταν 106-77. Ο Μεντβέντεφ που είχε 86% στο 1ο σερβίς είχε 46-19 winners, 17-3 άσους , ενώ τα αβίαστα ήταν 30 για τον Τσιτσιπά και 21 για τον Ρώσο. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/9 για τον νικητή και 1/3 για τον ηττημένο.

Αυτή ήταν η 6η νίκη σε 7 αγώνες του Μεντβέντεφ κόντρα στον Τσιτσιπά. Ο Ρώσος ήταν καλύτερος σ' όλες τις κατηγορίες. Ο Έλληνας πάλεψε και με την βοήθεια του κόσμου να επιστρέψει στο 3ο σετ αλλά δεν τα κατάφερε.

Πλέον ο Μεντβέντεφ θα κληθεί την Κυριακή να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα κερδίσει σε τελικό στη Rod Laver Arena στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος είναι πάντως το φαβορί για το 9/9 στους τελικούς στο Australian Open.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με το σερβίς του με 2-1 αλλά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2.

Με love service game ο Μεντβέντεφ θα φτάσει στο 4-2 και στο 5-3. Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει 3 σετ πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά ο Μεντβέντεφ θα άσο θα κλείσει το σετ στο 6-4 σε 39΄.

Τα αβίαστα είναι 11-9 κατά του Τσιτσιπά και οι άσοι 5-1 για τον Μεντβέντεφ.

Στο 2ο σετ ο Ρώσος θα προηγηθεί 2-1 με μπρέικ και με love service game θα πάει στο 3-1. Με το 2ο του μπρέικ θα πάει στο 5-2 ο Ρώσος και θα κλείσει το σετ σε 36' στο 6-2.

Με μπρέικ (1-0) θα ξεκινήσει στο 3ο σετ ο Μεντνέντεφ και θα φτάσει στο 3-1. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 5ο για να μειώσει σε 3-2 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει με την 2η ευκαιρία του σε 3-3.

Θα προηγηθεί με 4-3 ο Έλληνας και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ. Ο Ρώσος όμως θα το σβήσει με άσο και με άσο θα φτάσει στο 4-4. Με το σερβίς του θα ισοφαρίσει σε 5-5 και με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5.

Τελικά με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 7-5!

The Grand Slam final vibes are real for @DaniilMedwed #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/2c8M41A9Ly

Make that Tour-level match wins in a row for @DaniilMedwed . #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/yzTFmpzFGW

"I took a lot of experience."

It's not the first time @DaniilMedwed will be eyeing off a Grand Slam title #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Jt2Vg7jKMW

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 19, 2021