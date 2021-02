Η Ναόμι Οσάκα απέκλεισε με 6-3, 6-4 την Σερένα Ουίλιαμς και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open για 2η φορά στην καριέρα της. Μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε για την σπουδαία πρόκριση που κατάφερε να πάρει και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η 23χρονη τενίστρια από την Ιαπωνία είπε πως έφαγε ελληνικό φαγητό και νίκησε ο Στέφανος, οπότε σκέφτεται να ξαναφάει... για το γούρι.

Από την πλευρά του ο Τσιτσιπάς έκανε retweet το βίντεο με τις δηλώσεις της, χρησιμοποιώντας μερικά emojis. H Ναόμι δεν το άφησε ασχολίαστο κι απάντησε εκ νέου στον Στέφανο με το σχόλιο: «Είναι αυτή νέα πρόληψη τώρα;».

A coincidence? @naomiosaka had been eating Japanese food before her matches but switched it out for Greek food last night.

Since then, @steftsitsipas upset Rafael Nadal & she secured a win over Serena Williams.

"Maybe I should keep eating Greek food"#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0TP2oUwf26

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021