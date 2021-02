Σε μόλις 1.15' η Ναόμι Οσάκα εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Australian Open .

H Ιαπωνέζα (Νο3) απέκλεισε στον ημιτελικό με 6-3, 6-4 την Σερένα Ουίλιαμς και θα παίξει στον τελικό του Σαββάτου (20/2) με την Μπράντι ή την Μούτσοβα.

Η Ναόμι Οσάκα είναι για 2η φορά σε τελικό στη Μελβούρνη, μετά από το 2019, όπου κατέκτησε το τρόπαιο και για 4η σε τελικό Grand Slam έχοντας εκτός από το AO 2019 κερδίσει το US Open το 2018 αλλά και το 2020.

Με ποσοστό 100% επιτυχία έως τώρα σε τελικούς αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν την διαφορά δυναμικότητας με την αντίπαλο της (όποια και εάν είναι) η Ιαπωνέζα είναι φαβορί για το 4ο Grand Slam της καριέρας της.

Αυτή ήταν η 20η συνεχόμενη νίκη για την Ναόμι Οσάκα στο tour.