Οσάκα: «Έφαγα ελληνικό φαγητό και νίκησε ο Τσιτσιπάς» (vid)

Έφαγε ελληνικό φαγητό και νίκησε ο Τσιτσιπάς. Αυτό ... αποκάλυψε η Ναόμι Οσάκα μετά από τον θρίαμβο επί της Σερένα Ουίλιαμς και την πρόκριση της στον τελικό του Australian Open.

Είναι γνωστή η αδυναμία που έχει η Ιαπωνέζα πρώην Νο1 και κάτοχος 3 Grand Slam στον Έλληνα τενίστα και είναι γνωστές οι πλάκες που της έχει κάνει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Έτσι μετά από την πρόκριση της στον τελικό στην on court συνέντευξη είπε ότι δεν έφαγε ιαπωνικό αλλά ελληνικό φαγητό πριν τον αγώνα της και τόνισε: «Μετά πήγα για ύπνο, ξύπνησα και ο Τσίτσι είχε νικήσει τον Ναδάλ. Ίσως αυτό είναι σημάδι, ίσως θα πρέπει να συνεχίσω να τρώω ελληνικό φαγητό».

