Στους "4" του Australian Open προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ντανίλ Μεντβέντεφ .

Ο 25χρονος Ρώσος τενίστας επικράτησε στον προημιτελικό με 7-5, 6-3, 6-2 του συμπατριώτη του Αντρέι Ρούμπλεφ και θα παίξει την Παρασκευή (19/2) στον ημιτελικό είτε με τον Ράφα Ναδάλ είτε με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μετράει πλέον 19 νίκες στη σειρά και αυτή η τελευταία επί του Αντρέι Ρούμπλεφ του εξασφαλίζει την άνοδο στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά στην καριέρα του και ανάλογα με την πορεία του Ράφα Ναδάλ ακόμη και το Νο2.

Αυτός είναι ο 2ος ημιτελικός του σε Grand Slam αφού το 2019 είχε παίξει και στο US Open. Επιπλέον απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ έχει πλέον 4-0 νίκες χωρίς απώλεια σετ.

Θυμίζουμε στον άλλο ημιτελικό την Πέμπτη (10:30) θα παίξουν ο Ρώσος Ασλάν Καράτσεφ με τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο 1ο σετ ο Ρούμπλεφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά ο Μεντβέντεφ θα πετύχει μπρέικ στο 6ο γκέιμ (4-2).

Ο Ρούμπλεφ θα το πάρει πίσω για το 3-4 και θα ισοφαρίσει με το σερβίς του σε 4-4.

Ενώ όλα δείχνουν πως οδεύουμε προς τάι μπρέικ ο Μεντβέντεφ με μπρέικ στο 12ο γκέιμ θα κλείσει το σετ με 7-5 σε 46'.

Στο 2ο σετ οι δυο τενίστες δεν απειλούν το αντίπαλο σερβίς έως το 7ο γκέιμ.

Ο Ρούμπλεφ θα φτάσει σε 3 μπρέικ πόιντ στο 7ο αλλά ο Μεντβέντεφ θα τα σβήσει και θα προηγηθεί με 4-3. Ο Μεντβέντεφ "τιμωρεί" τον Ρούμπλεφ και θα φτάσει με μπρέικ στο 5-3 για να κλείσει το σετ με το σερβίς του στο 6-3.

Με μπρέικ ξεκινάει (1-0) και στο 3ο σετ ο Μεντβέντεφ και θα φτάσει με το σερβίς του στο 2-0. Ο Μεντβέντεφ πετυχαίνει και 2ο μπρέικ (3-0) και ο Ρούμπλεφ θα μειώσει σε 4-1.

Με love service game ο Ντανίλ θα προηγηθεί με 5-1 και θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.05. Οι πόντοι ήταν 97-78. Ο Μεντβέντεφ είχε 14 άσους, 30 winners, 33 αβίαστα και 5/11 μπρέικ πόιντ ενώ ο Ρούμπλεφ είχε 8 άσους, 20 winners, 39 αβίαστα και μόλις 1/5 μπρέικ πόιντ.

