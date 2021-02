Κύργιος σε Ναβρατίλοβα: «Δεν ξέρεις τίποτα για μένα» (vid)

Κόντρα με την Μαρτίνα Ναβρατίλοβα δείχνει πως αρχίζει ο Νικ Κύργιος .

Η σπουδαία Αμερικανίδα τενίστρια ήταν καλεσμένη σε εκπομπή του Tennis Channel και κλήθηκε να σχολιάσει το παιχνίδι του Κύργιου με τον Τιμ αλλά και τον χαρακτήρα του Αυστραλού.

«Ένας τενίστας, αναγκάζεται να ενηλικιωθεί πολύ γρήγορα, πριν να είναι πραγματικά έτοιμος γι' αυτό συναισθηματικά. Συναισθηματικά ωριμάζεις σταδιακά και είναι κάτι που αργεί να συμβεί.

Πιστεύω αν του δώσουμε μια ευκαιρία να το κάνει αυτό και όπως λέει είναι και προσγειωμένος, θα είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να κάνει στο τένις του. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός χαρακτήρας, πάντως όποτε έχεις τη διάθεση να τον συμπαθήσεις, κάτι κάνει και στο χαλάει», είπε η Ναβρατίλοβα.

Αυτά όμως δεν πολυάρεσαν στον Νικ Κύργιο και αποφάσισε να απαντήσει στα social media στην Αμερικανίδα γράφοντας της: «Δεν ξέρεις τίποτα για μένα».

YOU KNOW NOTHING ABOUT ME.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 12, 2021