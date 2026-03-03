Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει βάλει την υπογραφή του στα μεγάλα βράδια της σύγχρονης ιστορίας της Εθνικής ομάδας. Οι εμφανίσεις των... ρεκόρ και το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό.

Η Εθνική Ανδρών πέρασε νικηφόρα από το Moraca Sports Centre, επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 65-79 για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η ελληνική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της κατάταξης στον β' όμιλο των προκριματικών, έχοντας για σταρ τον Βασίλη Τολιόπουλο στην εμφάνιση της καριέρας του, όντας... καυτός!

Απίστευτη ματσάρα για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού που η FIBA έχει τολμήσει να τον παρουσιάσει και με τον Στεφ Κάρι. Οι 27 πόντοι (ρεκόρ καριέρας με το εθνόσημο), οι 10 ασίστ (πρώτη φορά διψήφιος), τα 7 τρίποντα (career-high), οι 34 βαθμοί στο ranking και το +25 μαζί του στο παρκέ για την Ελλάδα, είναι αριθμοί που «μιλούν» από μόνοι τους. Και κάπως έτσι, το χαμένο floater στα Άνω Λιόσια λίγες μέρες πριν, που του είχε αφήσει ένα μικρό βάρος, μετατράπηκε σε προσωπική δικαίωση. Μάλιστα ήταν υπεύθυνος για τους 50 από τους 79 πόντους της Εθνικής!

Το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν σαφής στις δηλώσεις του: «Θέλω να είναι τα παιδιά υγιή, να παίζουν στις ομάδες τους και τους περιμένουμε στο επόμενο παράθυρο». Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι μέσα σε εκείνα τα παιδιά που δεν χαίρει μεγάλου χρόνου συμμετοχής στον Παναθηναϊκό ψάχνοντας να βρει το ρόλο του στους «πράσινους». Ο 30χρονος γκαρντ μετράει 4.6 πόντους με 1.1 ασίστ μέσο όρο σε 09:54 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague με τη ματσάρα του κόντρα στην Μπασκόνια να είναι αξιομνημόνευτη.

Η ατάκα του Έλληνα τεχνικού που βλέπει πολλά από τα δικά του στοιχεία στον Τολιόπουλο έχει άλλη βαρύτητα σε σχέση με τη διαχείρισή του σε συλλογικό επίπεδο. Να τονιστεί ότι έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ (500.000 ετησίως).

Οι κορυφαίες εμφανίσεις του Τολιόπουλου με το εθνόσημο

Η statement εμφάνιση στην Ποντγκόριτσα δεν είναι απλώς μία εξαίρεση, αλλά οδεύει στο να γίνει ο κανόνας με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας. Η βραδιά καριέρας κόντρα στο Μαυροβούνιο είναι ουσιαστικά το κερασάκι στην.. τούρτα.

Ελλάδα – Σλοβενία 96-68 (Προολυμπιακό Τουρνουά, ΣΕΦ)

Ο απολογισμός του ήταν 17 πόντοι σε 16:46 με 100% εντός παιδιάς (2/2 δίπ., 4/4 τρίπ., 1/2 β.), 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 0 λάθη. Μάλιστα ευστόχησε στο buzzer beater τρίποντο from the logo για το 32-14 που προκάλεσε ενθουσιασμό.

Ελλάδα – Τσεχία 93-89 παρ. (Προκριματικά EuroBasket 2025)

Το κορυφαίο του παιχνίδι μέχρι εκείνο στο Μαυροβούνιο με 26 πόντους σε 27 λεπτά, 5/9 τρίποντα και εύστοχο τρίποντο στα 2’’ πριν το φινάλε για να στείλει το ματς στην παράταση δείχνοντας πως αποτελεί τον απόλυτο clutch παίκτη για τη «γαλάνόλευκη».

Ελλάδα – Λιθουανία 87-76 (EuroBasket 2025)

Κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πίσω μόνο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 17 πόντους σε 15 λεπτά (3/4 δίπ., 3/4 τρίπ.), +13 στο +/-/ Ο 30χρονος γκαρντ υπήρξε καθοριστικός στην ιστορική πρόκριση της Εθνικής στα ημιτελικά μετά από 16 χρόνια δείχνοντας πως είναι πλασμένος για τις μεγάλες βραδιές.

Ελλάδα – Ολλανδία 74-72 (Φεβρ. 2024)

26 πόντοι, 4 τρίποντα.

Η εμφάνιση που ουσιαστικά τον καθιέρωσε. Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, ο Τολιόπουλος έκανε την καλύτερή του εμφάνιση μέχρι εκείνη τη στιγμή μοιάζοντας σε πολλές εκφάνεις με τον προπονητή του. Σημείωσε 15 πόντους σε ένα οκτάλεπτο στο β’ ημίχρονο.



