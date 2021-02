Μετά από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Ασλάν Καράτσεφ και ο συμπατριώτης τους Αντρέι Ρούμπλεφ είναι στους "16" του Australian Open.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 7-5, 6-2, 6-3 τον "γερόλυκο" με τις 75 σερί συμμετοχές σε Grand Slam, Φελισιάνο Λόπεζ και θα παίξει στον 4ο γύρο με τον Κάσπερ Ρουντ.

Ο τελευταίος επικράτησε με 6-1, 5-7, 6-4, 6-4 του Ρουμάνου Ράντου Άλμποτ και έγινε ο 2ος Νορβηγός που θα παίξει σε 4ο γυρο σε Grand Slam. Ο πρώτος ήταν ο πατέρας του Κριστιάν το μακρινό 1997.

