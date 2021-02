Στον 4ο γύρο του Australian Open για 3η συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο4 κόσμου απέκλεισε τον Σέρβο Φίλιπ Κραϊνοβιτς με 6-3, 6-3, 4-6, 6-0 και θα παίξει για μια θέση στα προημιτελικά με τον Αμερικανό Μακένζι ΜακΝτόναλντ (Νο192).

Ο Σέρβος με μεγάλη προσπάθεια από το 0-2 έφτασε στο 2-2 αλλά στο 5ο ο Ρώσος με 3 μπρέικ θα κερδίσει με 6-0 το σετ και το παιχνίδι.

Αυτή ήταν η 17η συνεχόμενη νίκη του Μεντβέντεφ στο tour όπου έχει να χάσει από τον Οκτώβριο στη Βιέννη από τον Κέβιν Άντερσον.

From two sets down, @filipkrajinovic draws level with Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-3 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/aLVWkXkFcS

Set number goes to @DaniilMedwed!

He now leads 6-3 6-3 going into the third #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/9Xrm4RHmxm

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021