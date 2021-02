Στους "32" του Australian Open προκρίθηκε η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα πρώην Νο1 και νυν Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 7-5, 6-2 την Αμερικανίδα Ντανιέλε Κόλινς και θα παίξει στον 3ο γύρο με την συμπατριώτισσα της Καρολίνα Μούτσοβα.

Εκτός Australian Open έμεινε η Όλγκα Ντανίλοβιτς αφού ηττήθηκε με 6-2, 6-3 από την Σέλμπι Ρότζερς.

@KaPliskova is through to the #AO2021 third round with a 7-5 6-2 win over Collins.#AusOpen pic.twitter.com/6H4z7mV1Pi

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021