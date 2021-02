Είναι ένα κορίτσι 19 ετών και έχει κατακτήσει ήδη το Roland Garros και μάλιστα χωρίς να χάσει σετ!

Η Ίγκα Σβιάτεκ είναι πλέον η πιο αναγνωρίσιμη αθλήτρια στην Πολωνία και μόνο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει μεγαλύτερο....όνομα από εκείνη.

Η 19χρονη Πολωνέζα έφτασε στον 3ο γύρο του Australian Open και έπρεπε να γράψει ένα μύνημα προς το κοινό πάνω στον φακό της κάμερας.

Μπορεί να ήταν έτοιμη να κερδίσει αλλά όχι και να γράψει αφού το μήνυμα της ήταν: «Δεν ξέρω τι να γράψω».

It's ok @iga_swiatek, your play on court said it all #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Kcd4Vz4dTW

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021