Australian Open: Συνεχίζει η Σβιάτεκ, αποχαιρέτησε η Αντρεέσκου (vid)

Η Μπιάνκα Αντρεέσκου δεν μπόρεσε να διώξει την κατάρα του 2ου γύρου στο Australian Open και το 2021.

Η νικήτρια του US Open 2019 επέστρεψε στη Μελβούρνη μετά από 15 μήνες στη δράση αλλά στον 2ο γύρο ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από την 35χρονη Σου Γουάι Ισιέ από την Κινεζική Ταϊπέι η οποία και θα παίξει με την Σάρα Ερνάνι στον 3ο γύρο.

Όσο αφορά την Μπιάνκα Αντρεέσκου στα 20 της έχει κερδίσει το US Open το 2019 αλλά σε 4 συμμετοχές σε άλλα Grand Slam δεν μπόρεσε να πάει πιο μακριά από τον 2ο γύρο.

Από την άλλη η 19χρονη νικήτρια του Roland Garros 2020, Ίγκα Σβιάτεκ συνεχίζει στον 3ο γύρο.

Η Πολωνέζα απέκλεισε με 6-2, 6-4 την Ιταλίδα Καμίλα Τζιόρτζι και στους "32" θα παίξει με την Γαλλίδα Φιόνα Φέρο η οποία έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 6-4 την Έλενα Ριμπάκινα.

Στους "32" συνεχίζει και η φιναλίστ του Australian Open 2020, Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα, κερδίζοντας με 6-3, 6-1 την Σαμσόνοβα.

