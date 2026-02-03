Ο Μανουσέλης ανέλαβε τον Πρωτέα Βούλας

Ο Μάνος Μανουσέλης ανέλαβε καθήκοντα χεντ κόουτς στον Πρωτέα Βούλας για το υπόλοιπο της σεζόν 2025/26, αντικαθιστώντας τον Ντίνο Καλαμπάκο στην άκρη του πάγκου.

Ο Μάνος Μανουσέλης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Πρωτέα Βούλας, αναλαμβάνοντας την ομάδα των Νοτίων Προαστίων ως το τέλος της σεζόν 2025/26. Ο Πρωτέας φιγουράρει στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-6 και πλέον στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Κόροιβο (7/2, 17:00).

Η ανακοίνωση του Πρωτέα Βούλας

«Ο Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάνο Μανουσέλη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Head Coach της Ανδρικής ομάδας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν.

Ο Coach Μάνος Μανουσέλης διαθέτει πλούσια προπονητική εμπειρία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, με σημαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του στον Πρωτέα Βούλας (2010–2017 και από το 2023 έως σήμερα), έχοντας τον ρόλο του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας, όπου με τηντεχνογνωσία του καθοδηγεί τους προπονητές του Συλλόγου μας και σχεδιάζει το συνολικό προπονητικό πλάνο.

Σημαντικοί σταθμοί της καριέρας του περιλαμβάνουν την καθοδήγηση των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας U16 και U21, με τις οποίες κατέκτησε μετάλλια σε Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες διοργανώσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερα επιτυχημένη υπήρξε και η παρουσία του στην Εθνική Ομάδα Ανδρών του Κατάρ, την οποία οδήγησε στην άνοδο στην Α’ κατηγορία της Ασίας.

Σε συλλογικό επίπεδο, ξεχωρίζει η πορεία του ως Head Coach στους Shanghai Sharks στην Κίνα, καθώς και σε κορυφαίους συλλόγους του Κατάρ όπως οι Al Ahli και Al Sadd, ενώ έχει εργαστεί και στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Κορυφαία στιγμή της προπονητικής του διαδρομής αποτελούν οι συμμετοχές του στο Final Four της EuroLeague το 2009 και στον τελικό της EuroLeague το 2010 με τον Ολυμπιακό, ως συνεργάτης του θρυλικού Παναγιώτη Γιαννάκη.

Καλωσορίζουμε τον Coach Μανουσέλη στη νέα του θέση και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με πολλές επιτυχίες».