Australian Open: Επέστρεψε μετά από 467 ημέρες η Αντρεέσκου (vids)

Τον Σεπτέμβριο του 2019 κερδίζει την Σερένα Ουίλιαμς και κατακτά το US Open. Ένα μήνα αργότερα η Μπιάνκα Αντρεέσκου θα εγκαταλείψει το WTA Finals της Κίνας λόγω τραυματισμού και θα χάσει τον δρόμο της προς τα κορτ.

Η νεαρή Καναδή (Νο8) μετά από 467 ημέρες απουσίας επέστρεψε στη δράση στο Australian Open. Η Μπιάνκα Αντρεέσκου επικράτησε με 6-3, 4-6, 6-3 της Μιχαέλα Μπουζαρένσκου και θα παίξει με την Σου Γουάι Ισιέ για μια θέση στους "32".

Με νίκη ξεκίνησε και η Πέτρα Κβίτοβα η οποία απέκλεισε με 6-3, 6-4 της Βελγίδας Μίνεν και θα συναντήσει την Ρουμάνα Κριστέα.

Το Νο7 του κόσμου, η Αρίνα Σαμπαλένκα, "διέλυσε" με 6-0, 6-4 της Κούζμοβα και την περιμένει η Κασάτκινα ενώ η Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-4 την Πέτκοβιτς και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Άνα Καρολίνα Σμιέντλοβα.

