Ενώ ο Ράφα Ναδάλ μιλούσε με τις ρακέτες στο χέρι με συνεργάτη του στο διάδρομο της Rod Laver Arena ξαφνικά... τρόμαξε.

Η αιτία ήταν η Σερένα Ουίλιαμς.

Η κορυφαία Αμερικανίδα τενίστρια επέστρεφε από το κορτ όπου είχε αγωνιστεί απέναντι στην Λάουρα Σίγκεμουντ στην 1η ημέρα του Australian Open και δεν έγινε αντιληπτή από τον Ισπανό.

Έτσι όταν του μίλησε ο Ναδάλ τρόμαξε και ... τινάχτηκε από τη θέση του. Όταν την κατάλαβε και οι δυο έβγαλαν για λίγο τις μάσκες τους και συνομίλησαν.

Serena then went on to startle Rafa in the tunnel.@serenawilliams @RafaelNadal pic.twitter.com/CQY2MQZhzW

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) February 8, 2021