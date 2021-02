Η Σερένα εμπνεύστηκε την φόρμα της από την Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ (pics)

Εμπνευσμένη από την Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ είναι η φόρμα που λάνσαρε η Σερένα Ουίλιαμς στον 100ο της αγώνα στο Australian Open .

H Αμερικανίδα τενίστρια κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam έκανε αίσθηση με την ολόσωμη της φόρμα από τη NIKE η οποία έμοιαζε μ' εκείνη που φορούσε στους αγώνες η αδικοχαμένη Ολυμπιονίκης του στίβου.

«Ήταν μια θαυμάσια αθλήτρια στα χρόνια που μεγάλωνα. Πάντα παρακολουθούσε την μόδα και τα ρούχα της ήταν καταπληκτικά», είπε η Σερένα Ουίλιαμς για την Τζόινερ η οποία κατέκτησε μεταξύ άλλων 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια (100μ, 200μ, 4χ100μ) αλλά έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1998 σε ηλικία 38 ετών.

Μάλιστα το παγκόσμιο ρεκόρ τόσο στα 100μ (10.49) όσο και στα 200μ (21.34) από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ (1988) παραμένουν ακόμη στην Αμερικανίδα που το όνομα της συνδέθηκε με χρήση αναβολικών.

Serena on her #AusOpen outfit, inspired by Florence Griffith-Joyner.

"Yeah, I was inspired by FloJo, who was a wonderful track athlete, amazing athlete when I was growing up. (...) I was like, Oh, my God, this is sobrilliant. That's where we started." pic.twitter.com/0Q7ShNf01H

— José Morgado (@josemorgado) February 8, 2021