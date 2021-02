Australian Open: Σαρωτικό ξεκίνημα για την Σερένα (vids)

Με την 88η νίκη της (20 παρουσίες) η Σερένα Ουίλιαμς προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Australian Open 2021.

Η Αμερικανίδα που έχει κατακτήσει 7 φορές τον τίτλο στη Μελβούρνη επικράτησε σε 56' με 6-1, 6-1 της Γερμανίδας Λάουρα Σίγκεμουντ και θα παίξει στην επόμενη φάση με την Σέρβα (Νο100) Νίνα Στογιάνοβιτς.

Η Σερένα Ουίλιαμς στο 1ο σετ βρέθηκε πίσω με μπρέικ (1-0) αλλά με 3 μπρέικ έφτασε στο 6-1 και "έτρεξε" σερί 10-0 γκέιμ έως το 4-0 του 2ου σετ. Η Αμερικανίδα είχε 16-4 winners και 15-20 αβίαστα λάθη.

Νίκη για Βαβρίνκα, αποκλεισμός για Κέρμπερ

Στον 2ο γύρο συνεχίζει και o νικητής του Australian Open 2014 Σταν Βαβρίνκα αφού επικράκτησε με 6-3, 6-2, 6-4 του Πορτογάλου Πέδρο Σούσα και θ' αγωνιστεί στη συνέχεια με έναν εκ των Φούτσοβιτς ή Πόλμανς.

Στο ταμπλό των γυναικών, η Μπερνάντα Πέρα "σόκαρε" την νικήτρια του 2016 Αντζελίκ Κέρμπερ αφού την απέκλεισε με 6-0, 6-4 σε 1.10' ενώ η Ίγκα Σβιάτεκ που κέρδισε το Roland Garros 2020, ξεκίνησε με το δεξί αφού κέρδισε με 6-1, 6-3 την Ολλανδέζα Ρους.

Η 19χρονη Πολωνέζα θα παίξει με την Ιταλίδα Τζιόρτζι στον 2ο γύρο.