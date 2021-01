Νέα... επίθεση στον Νόβακ Τζόκοβιτς από τον Νικ Κύργιο.

Ο Αυστραλός τενίστας που θα επιστρέψει στη δράση τον Φεβρουάριο βρήκε ευκαιρία και σχολίασε αρνητικά τις... παράλογες απαιτήσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς για τους αθλητές και αθλήτριες που έχουν μπει σε αυστηρή καραντίνα εν όψει της συμμετοχής τους στο Australian Open.

«Ο Τζόκοβιτς είναι ένα εργαλείο» έγραψε στο Twitter ο Νικ και δημοσίευσε ρεπορτάζ της τηλεόρασης της χώρας του για τα "θέλω" του Τζόκοβιτς. Εν συνεχεία σχολίασε και την κοπέλα του Μπέρνταρντ Τόμιτς η οποία έκανε παράπονα για το ... λούσιμο στην καραντίνα!

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes https://t.co/MMgeriH2GJ

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 18, 2021