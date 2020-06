Ο Κύργιος ξεσπάει μετά από το θετικό κρούσμα του Τζόκοβιτς (pic)

Παγκόσμιο σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε θετικός στον covid-19.

Ένας από τους τενίστες που από την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησαν οι εικόνες και τα video με τους ημίγυμνους Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ να γλεντούν σε πάρτι στο Βελιγράδι είχε εκφράσει ανοιχτά την διαφωνία του μ' όλα αυτά ήταν ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός τενίστας λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση του θετικού δείγματος του "Noλε" ανέβασε στο twitter το video με το πάρτι και έγραψε: «Οι προσευχές μου σε όλους τους παίκτες που ήρθαν σε επαφή με τον κορωνοϊό. Μη με αναφέρεται για οτιδήποτε έχω κάνει που είναι ανεύθυνο ή έχει αποδοθεί ως ηλιθιότητα. Αυτό ξεπερνά τα όρια».

Να πούμε ότι δεν έχει δίκαιο;

Prayers up to all the players that have contracted Covid - 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ - this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020