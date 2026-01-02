Με το καλύτερο τρόπο έκανε ποδαρικό στη σεζόν η Μαρία Σάκκαρη, κυριαρχώντας της Ναόμι Οσάκα με 6-4, 6-2 στο πρώτο ματς του Ελλάδα - Ιαπωνία στο United Cup.

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε στο 2026 φουριόζα! Η Ελληνίδα τενίστρια απέναντι σε ένα μεγάλο όνομα, όπως η Ναόμι Οσάκα, έκανε ό,τι ήθελε στο court του Περθ και επικράτησε με 6-4, 6-2 στο πρώτο ματς του tie Ελλάδα - Ιαπωνία για το United Cup.

Με αυτή τη νίκη η Team Hellas πήρε το προβάδισμα στο tie και στο ματς που ακολουθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει το πλεονέκτημα κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι για να σφραγίζει τη νίκη για την ελληνική αποστολή.

Ένα ματς στο οποίο οι δύο τενίστριες έγινε αντιληπτό πως έψαχναν τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Αβίαστα λάθη, σερβίς με βάση στην ευστοχία και όχι στη δύναμη και φυσικά, τα οποία μεγάλωναν τα games χρονικά.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, βρίσκοντας break στο σερβίς της Οσάκα (2-0). Βέβαια, η απάντηση της Ιαπωνέζας ήταν άμεση και η απόσταση του ενός break καλύφθηκε άμεσα (2-2). Η Ελληνίδα τενίστρια είχε το προβάδισμα, χωρίς όμως να καταφέρει και πάλι να φτάσει σε ένα break.

Το σκορ πήγε game - game, με την Οσάκα να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-4). Εκεί η Σάκκαρη είδε την αντίπαλό της να της σβήνει διπλό set point, ωστόσο την τρίτη φορά που βρέθηκε μία ανάσα από το σετ δεν λάθεψε και πήρε το προβάδισμα στο ματς με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη έχοντας ρυθμό από το πρώτο κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της κόντρα στην πρώην Νο.1 τενίστρια στον κόσμο. Ναι μεν, ισοφαρίστηκε στα games (1-1), αλλά στη συνέχεια με 4-0 έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-1).

Η Ναόμι Οσάκα στην ύστατη προσπάθειά της μπόρεσε να κάνει το break και να μειώσει σε 5-2, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό μιας και στο 8ο game η Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμη ένα break για να κλείσει το σετ με 6-2, δίνοντας το προβάδισμα στη «γαλανόλευκη».