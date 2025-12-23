Ο Παγώνης κορυφαίος στα 14άρια για το 2026

Η ονειρεμένη πορεία του Ραφαήλ Παγώνη μέσα στο 2025, του χάρισε τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς στα αγόρια κάτω των 14 ετών.

Η Tennis Europe Junior Tour ανακοίνωσε τους οι κορυφαίοι της χρονιάς μέσα από τα ετήσια Player of the Year Awards κι ανάμεσα στην οκτάδα των παικτών και των παικτριών ήταν και Ραφαήλ Παγώνης, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στην κατηγορία των αγοριών 14 και under.

Με απολογισμό 56 νίκες και μόλις πέντε ήττες, ο Ραφαήλ Παγώνης πραγματοποίησε μια από εντυπωσιακή σεζόν των τελευταίων ετών.

Ο αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του ιστορικού Les Petits As στην Ταραβή αποδείχθηκε καθοριστικός – όχι αρνητικά, αλλά ως το εφαλτήριο για μια πορεία γεμάτη τίτλους και διακρίσεις.

Από την άνοιξη και μετά, η άνοδος στο Race to Monte-Carlo ήταν σταθερή και ασταμάτητη. Τρεις κατακτήσεις τίτλων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έφεραν προ των πυλών της κορυφής, με τη νίκη στο Milan Super Category στις 7 Ιουνίου να τον ανεβάζει στο Νο1 της κατάταξης. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ανάμεσα στους 8 φετινούς τίτλους ξεχωρίζουν φυσικά, αυτός στο Tennis Europe Masters στο Μόντε Κάρλο, αλλά και η κατακτήση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U14 στην Τσεχία. Παράλληλα, κατέκτησε συνολικά τρία Super Category τουρνουά, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο υψηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής junior σκηνής.

Οι τίτλοι του μέσα στο 2025

Tennis Europe Junior Masters

European Junior Championships

World Tec Cup – Super Category

58° Torneo Avvenire – Super Category

31ª Taça Internacional Maia Jovem – Super Category

Lexus Junior International Raynes Park – Category 1

Ensana Piešťany Cup – Category 1

Tim Essonne – Category 1



