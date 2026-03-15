Σοκ στη Ρωσία, νεαρός ποδοσφαιριστής ομολόγησε τη δολοφονία γυναίκας

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής Ντανίλ Σεκάτς ομολόγησε ότι δολοφόνησε μια επιχειρηματία μέσα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα, ενεργώντας κατ’ εντολή απατεώνων.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών. Ο Σεκάτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας, παραδέχθηκε την πράξη του και δήλωσε μετανιωμένος: «Τα ομολογώ όλα και μετανιώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ομολογία του, που δημοσιεύτηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, ο ποδοσφαιριστής πήγε στο διαμέρισμα της γυναίκας με σκοπό να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. «Κατόπιν οδηγιών των απατεώνων, ο δράστης μετέβη στο διαμέρισμα για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Στη συνέχεια, εκείνοι του έδωσαν εντολή να σκοτώσει την ιδιοκτήτρια», αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Το έγκλημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν η επιχειρηματίας δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα και μαχαιριές, αφού αρνήθηκε να αποκαλύψει τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου. Η ληστεία πραγματοποιήθηκε ενώ στο σπίτι βρισκόταν και η 16χρονη κόρη του θύματος, την οποία και κράτησε με τη βία για αρκετές ώρες.

Μετά τη δολοφονία και ακολουθώντας τις οδηγίες που είχε λάβει, ο Σεκάτς πέταξε από το παράθυρο τα κλοπιμαία (κοσμήματα και συλλεκτικά νομίσματα). Η σύλληψη του ποδοσφαιριστή πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα σε ξενοδοχείο, περίπου 14 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο του εγκλήματος. Ο Σεκάτς αγωνιζόταν μέχρι πρόσφατα στη δεύτερη ομάδα της Ουράλ. Σύμφωνα με πηγές του συλλόγου που μίλησαν σε ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ο νεαρός αμυντικός είχε αποχωρήσει από την ομάδα λίγες ημέρες πριν, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο να ταξιδέψει στη Μόσχα για σπουδές. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας είχε επίσης περάσει από τη Λοκομοτίβ Μόσχας.