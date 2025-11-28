O Ταλόν Γκρίκσπορ δέχθηκε προτροπή από τον υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας να μην πάρει μέρος σε τουρνουά στην Αγία Πετρούπολη.

Μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη διεθνή αθλητική κοινότητα, αποτέλεσμα της έναρξης του πολέμου στα σύνορα με την Ουκρανία, οι Ρώσοι δημιούργησαν αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Northern Palmyra Trophies στην Αγία Πετρούπολη.

Πρόκειται για τουρνουά επίδειξης που ξεκίνησε το 2022, χρηματοδοτείται από την Gazprom και στη φετινή 4η έκδοσή του (29-39 Νοεμβρίου), η συμμετοχή του Ολλανδού, Ταλόν Γκρίκσπορ έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση στη χώρα του.

Είναι τουρνουά ομαδικού, με τον 29χρονο Ολλανδό (Νο.25) στον κόσμο, να έχει δηλώσει συμμετοχή να αγωνιστεί με την κοπέλα του Αναστασία Ποταπόβα.

Όμως στην Ολλανδία, μέχρι και ο υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ φαν Βιλ, ασχολήθηκε με τον Γκρίκσπορ, δηλώνοντας στην Telegraaf: «Η συμμετοχή σε τουρνουά στη Ρωσία δεν απαγορεύεται, αλλά τον παροτρύνω να μην το κάνει. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ηθικές σκέψεις».

Παρέμβαση υπήρξε κι από την ολλανδική ομοσπονδία τένις (KNLTB), παράγοντάς της είπε: «Επικοινωνήσαμε με τον παίκτη για να τον ενημερώσουμε για τη θέση της KNLTB. Οι παίκτες είναι ελεύθεροι να κάνουν τις δικές τους επιλογές, σχετικά με τη συμμετοχή τους σε αγώνες και τουρνουά στη Ρωσία. Ο Γκρίκσπορ έλαβε αυτήν την απόφαση μόνος του, εμείς δεν συμμετείχαμε».

Στο φετινό τουρνουά θα συμμετάσχουν από πλευράς ανδρών οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Κάρεν Χατσάνοφ και ο Καζάκος, Αλεξάντερ Μπούμπλικ κι από πλευράς γυναικών οι Ντιάνα Σνάιντερ, Γιούλια Πουντίτσεβα και Βερόνικα Κουντεμέρτοβα. Πέρυσι, στο τουρνουά επίδειξης συμμετείχαν ο Αυστραλός Θανάσης Κοκκινάκης και ο Ισπανός Ρομπέρτο ​​Μπαουτίστα Άγκουτ.