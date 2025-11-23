Ιταλία: Κατέκτησε για 3η διαδοχική χρονιά το Davis Cup

Δημήτρης Ντζάνης
H Ιταλία παγκόσμια πρωταθλήτρια για 3η διαδροχική χρονιά
Η Ιταλία νικώντας την Ισπανία με 2-0 στην Μπολόνια, κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά το Davis Cup.

Η Ιταλία πανηγύρισε στην Μπολόνια τον 3ο διαδοχικό και 4ο συνολικά τίτλο της στο Davis Cup, καθώς στον τελικό επιβλήθηκε επί της Ισπανίας με 2-0 νίκες.

Μετά το μακρινό 1976 η Ιταλία το 2023 και το 2024 στη Μάλαγα και τώρα στην Μπολόνια αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Στα παιχνίδια για τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία, τον δρόμο προς την κορυφή άνοιξε ο Ματέο Μπερετίνι, που νίκησε τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα με 6-3, 6-4.

 

Ακολούθησε μια τρίωρη μονομαχία, με τον Φλάβιο Κόμπολι να επικρατεί επί του Τζάουμε Μουνάρ με 1-6, 7-6 (5), 7-5, «σφραγίζοντας» την κατάκτηση του Davis Cup.

H Ιταλία, παρά την απουσία των Γιάνικ Σίνερ και Λορέντζο Μουζέτι, πραγματοποίησε αλάνθαστη πορεία στην τελική φάση της διοργάνωσης στην Μπολόνια, νικώντας την Αυστρία με 2-0 στα προημιτελικά και το Βέλγιο με το ίδιο σκορ στα ημιτελικά. Στη σύνθεσή της είχε ακόμα τους Λορέντζο Σονέγκο, Αντρέα Βαβασόρι και Σιμόνε Μπολέλι.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα