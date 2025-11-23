Ιταλία: Κατέκτησε για 3η διαδοχική χρονιά το Davis Cup
Η Ιταλία πανηγύρισε στην Μπολόνια τον 3ο διαδοχικό και 4ο συνολικά τίτλο της στο Davis Cup, καθώς στον τελικό επιβλήθηκε επί της Ισπανίας με 2-0 νίκες.
Μετά το μακρινό 1976 η Ιταλία το 2023 και το 2024 στη Μάλαγα και τώρα στην Μπολόνια αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Στα παιχνίδια για τον τίτλο απέναντι στην Ισπανία, τον δρόμο προς την κορυφή άνοιξε ο Ματέο Μπερετίνι, που νίκησε τον Πάμπλο Καρένο Μπούστα με 6-3, 6-4.
Ακολούθησε μια τρίωρη μονομαχία, με τον Φλάβιο Κόμπολι να επικρατεί επί του Τζάουμε Μουνάρ με 1-6, 7-6 (5), 7-5, «σφραγίζοντας» την κατάκτηση του Davis Cup.
H Ιταλία, παρά την απουσία των Γιάνικ Σίνερ και Λορέντζο Μουζέτι, πραγματοποίησε αλάνθαστη πορεία στην τελική φάση της διοργάνωσης στην Μπολόνια, νικώντας την Αυστρία με 2-0 στα προημιτελικά και το Βέλγιο με το ίδιο σκορ στα ημιτελικά. Στη σύνθεσή της είχε ακόμα τους Λορέντζο Σονέγκο, Αντρέα Βαβασόρι και Σιμόνε Μπολέλι.
