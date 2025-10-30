Σερένα Γουίλιαμς: «Κατηγορήθηκα για μαύρη μαγεία, προκειμένου να κερδίζω»
Η Σερένα Γουίλιαμς για πρώτη φορά μίλησε ανοικτά για μια φήμη ότι έκανε «μαύρη μαγεία» για να νικήσει μια παίκτρια στη διάρκεια της καριέρας της.
Στο 3ο επεισόδιο του podcast, Stockton Street, που έχει δημιουργήσει με την αδερφή της Βένους και καλεσμένη τη βραβευμένη με Grammy Σιάρα, η κάτοχος 23 τίτλων σε Grand Slam, αποκάλυψε ότι έχει κατηγορηθεί για μαύρη μαγεία απέναντι σε μια παίκτρια.
«Το πιο τρελό πράγμα που έχω ακούσει ποτέ για μένα ήταν ότι έκανα μαγεία, μαύρη μαγεία επειδή νικούσα συνέχεια μια παίκτρια. Ισχυρίστηκε ότι κάναμε μαύρη μαγεία», είπε η Σερένα Γουίλιαμς.
Excited to share that music legend and friend @Ciara joined @VenusWilliams and me backstage at her NYC concert on this episode of Stockton Street. We dive into trusting our instincts, balancing work, celebrating our unique journeys and so much more. pic.twitter.com/pRrVT2ho6G— Serena Williams (@serenawilliams) October 29, 2025
Με την αδερφή της Βένους να προσθέτει: «Από όσο καταλαβαίνω, κάποιος στην ομάδα της συμβουλεύτηκε έναν μαύρο μάγο για να σε νικήσει».
Η Σερένα δεν κατονόμασε την πρώην αντίπαλο, όμως πολλές ήταν οι παίκτριες που δεν κατάφεραν έστω μια νίκη απέναντί της.
«Υπήρχαν άνθρωποι που μου έλεγαν συνέχεια πού έχω πάει και τι έχω κάνει, κι εγώ απαντούσα πως δεν έχω πάει ποτέ σε τέτοιο μέρος. Απλώς πρέπει να το αποδεχτείς» συμπλήρωσε η Σερένα Γουίλιαμς.
