Ο Μπάρναμπας Βάργκα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση στα Σπάτα.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι από χθες και επίσημα ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος ανακοινώθηκε ως το 2029, αποτελώντας τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση των κιτρινόμαυρων για τον Ιανουάριο μετά τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Ο 31χρονος Ούγγρος φορ έπιασε αμέσως δουλειά, όπως αναμενόταν, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση στα Σπάτα.

Ο Βάργκα είχε την πρώτη γνωριμία με τους συμπαίκτες του και μπήκε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Άλλωστε όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται στην αποστολή για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και θα πάρει και χρόνο συμμετοχής.

Εκτός από τον Βάργκα, όπως διαβάσατε νωρίτερα, και ο Γκατσίνοβιτς προπονείται πλέον σε φουλ ρυθμούς και υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Άρη, ενώ τις επόμενες μέρες θα μπουν στο 100% και οι Ζίνι και Πιερό, οι οποίοι ήδη βγάζουν μέρος του προγράμματος. Κάτι που θα αφήσει τον Περέιρα ως το μοναδικό όνομα στο απουσιολόγιο.