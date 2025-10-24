Ο Παγώνης με το απόλυτο στον τελικό στο Μόντε Κάρλο Junior Masters

Ο Ραφαήλ Παγώνης πετυχαίνοντας το τρία στα τρία στον όμιλό του, οδεύει ολοταχώς για τον τίτλο και στο Μόντε Κάρλο Junior Masters.

Ο Ραφαήλ Παγώνης συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στο Μονακό με τον 13χρονο τενίστα να σημειώνει τρεις νίκες στον όμιλό του και να προκρίνεται στον τελικό του Μόντε Κάρλο Junior Masters.

Το νέο αστέρι του ελληνικού τένις την Τετάρτη (22/10) νίκησε τον Γάλλο, Μάριο Βούκοβιτς με 6-2, 6-3, την Πέμπτη (23/10) τον Γερμανό, Λούκας Ερέρα Σάντσεζ με 3-6, 6-3, 6-0 και την Παρασκευή (24/10) τον Μονεγάσκο, Ενέα Γκαουντένζι με 6-3, 6-2, πετυχαίνοντας το τρία στα τρία στον όμιλο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που προκρίθηκα στον τελικό. Το σύστημα του ομίλου ήταν πολύ δύσκολο, δεν είχα ξαναπαίξει έτσι, οπότε έπρεπε να προσαρμοστώ λίγο και προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να το δω σαν κανονική κλήρωση» δήλωσε ο Ραφαήλ Παγώνης.

Αντίπαλός του στον αγώνα για τον τίτλο θα είναι ο Σλοβάκος, Μαξ Λόριντσικ, που επίσης έκανε το τρία στα τρία στο δικό του όμιλο. Αυτή θα είναι η 5η φορά που οι δύο παίκτες θα βρεθούν αντίπαλοι, με το σκορ να είναι 3-1 για τον Ραφαήλ Παγώνη, με τελευταίο παιχνίδι τους πριν από μερικές ημέρες στα ημιτελικά στο Super Category στη Βαρκελώνη, με τον Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης να επικρατεί σε ένα συναρπαστικό αγώνα με 6-2, 1-6, 6-4 και στη συνέχεια να κατακτά τον 7ο τίτλο του μέσα στο 2025.

Στο Μόντε Κάρλο Junior Masters κατά το παρελθόν πρωταθλητές αναδείχθηκαν ο Ράφαελ Ναδάλ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, η Κιμ Κλάιστερς και η Μπελίντα Μπέντσιτς.