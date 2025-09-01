Ο Ραφαήλ Παγώνης στη σύνθεση της εθνικής ομάδας για το Davis Cup

Ο πρωταθλητής Ευρώπης U14, Ραφαήλ Παγώνης αποφασίστηκε όπως να βρίσκεται για συμβολικούς λόγους στη σύνθεση της εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια με τη Βραζιλία στο Davis Cup.

Σε μια ξεχωριστή κίνηση προέβη η ομοσπονδία τένις, με τον Ραφαήλ Παγώνη να εντάσσεται στη σύνθεση της εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια με τη Βραζιλία για το Davis Cup, που θα φιλοξενηθούν στο ΟΑΚΑ, το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου.

Ο 13χρονος παίκτης, που έγινε πρωταθλητής Ευρώπης Κ14 στις 17 Ιουλίου, θα βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας στο tie με τη Βραζιλία.

Ζώντας δίπλα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τα άλλα μέλη της εθνικής ομάδας, ο Ραφαήλ Παγώνης θα έχει την ευκαιρία να συλλέξει πολύτιμες εμπειρίες.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ και η παρουσία του Παγώνη αποτελεί μήνυμα ενότητας από την ΕΦΟΑ, που τον ενσωματώνει σταδιακά στην ομάδα των ανδρών.

