Βανδάλισαν γκράφιτι του Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι

Άγνωστοι κατέστρεψαν με μαύρη μπογιά τοιχογραφία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι.

Τοιχογραφία που απεικόνιζε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι, δέχθηκε βανδαλισμό την Τρίτη (21/9), σηματοδοτώντας το τελευταίο περιστατικό που έχει ως στόχο τον 38χρονο παίκτη από τη στιγμή που μετακόμισε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο με την οικογένειά του.

Το γκράφιτι που δημιούργησε ο Σέρβος καλλιτέχνης δρόμου και αρχιτέκτονας Αντρέι Γιοσιφόφσκι, γνωστό ως «Ο Πιανίστας», βανδαλίστηκε με μαύρη μπογιά. Η τοιχογραφία απεικόνιζε τον Τζόκοβιτς με την παραδοσιακή λευκή ενδυμασία του τένις κατά τη διάρκεια του φετινού Wimbledon.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Γιοσιφόφσκι, ο οποίος όταν ανακάλυψε την καταστροφή του έργου του, κοινοποίησε εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζόκοβιτς από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την υποστήριξή του στις διαδηλώσεις από τους φοιτητές κατά του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, με αφορμή την κατάρρευση στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που έργο τέχνης με τον Τζόκοβιτς γίνεται στόχος. Το 2023, μια τοιχογραφία του στο Οράχοβατς, στο δυτικό Κόσοβο, βανδαλίστηκε δύο φορές με επιθέσεις με μπογιές.

