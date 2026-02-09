Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον Νίκο Αρσενόπουλο με την Καρδίτσα εκτός έδρας την Τρίτη (10/2, 19:30) για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL.

Τα προβλήματα δεν αφήνουν σε ησυχία την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς θα παραταχθεί με μια απουσία την Τρίτη (10/2, 19:30) κόντρα στην Καρδίτσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» θα στερηθούν των υπηρεσιών του Νίκου Αρσενόπουλου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Μάλιστα, ο Ντράγκαν Σάκοτα ακόμη δεν ξέρει εάν θα μπορεί να υπολογίζει στην βοήθεια του Δημήτρη Κατσίβελη. Κι αυτό γιατί αμφίβολη (ξανά) θεωρείται η παρουσία του τραυματία διεθνή γκαρντ, γεγονός που εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα περιορίσει τις λύσεις του Σερβοέλληνα τεχνικού στην περιφέρεια.

Η ΑΕΚ που επικράτησε του Αμαρουσίου στο ελληνικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη παραμένει αήττητη, καθώς έχει ρεκόρ 3-0 στη φάση των «16» στους ομίλους του BCL. Η «Ένωση» δείχνει μια αξιοθαύμαστη συνέπεια αγωνιστικά, γεγονός που έχει να κάνει με την ποιότητα των παικτών και το βάθος που υπάρχει στο ρόστερ και το οποίο μπορεί και ανταποκρίνεται, παρότι οι τραυματισμοί αποτελούν τον μεγάλο «πονοκέφαλο» του Ντράγκαν Σάκοτα.

Οι στόχοι της ΑΕΚ είναι υψηλοί και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν δείξει πως μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Stoiximan GBL, όπου η τρίτη θέση είναι το ζητούμενο.

Νέα απώλεια εν όψει Καρδίτσας#aekbc https://t.co/WH5rxFlIUV

— AEK BC (@aekbcgr) February 9, 2026