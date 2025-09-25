Τσιτσιπάς: «Να συγκεντρωθώ τα δύο επόμενα χρόνια, να πετύχω τις καλύτερες επιδόσεις μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του στο τένις, οριοθετώντας το σε διάστημα δύο ετών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε συνέντευξή του στο ιταλικό περιοδικό ICON αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που αντιμετωπίζει με το πρόβλημα τραυματισμού, για την πίστη του ότι μπορεί να επανέλθει δριμύτερος, καθώς και για την πρόθεσή του να στηρίξει την ανάπτυξη του αθλήματος.

«Δεν παίζω αρκετά. Τα τουρνουά μου τελειώνουν νωρίς και αυτό με πληγώνει πολύ. Ξέρω ότι δεν είμαι εγώ. Είναι επώδυνο να βλέπω τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση. Έχω προσπαθήσει τα πάντα. Κάνω απίστευτη δουλειά με τη φυσική μου κατάσταση, με τη φυσιοθεραπεία», είπε αρχικά ο Τσιτσιπάς, αναφερόμενος στο πρόβλημα με τη μέση του.



Στη συνέχεια ο 27χρονος παίκτης πρόσθεσε: «Τίποτα δεν είναι αδύνατο να κάνεις αυτό που αγαπάς, ξυπνάς κάθε πρωί και προσπαθείς όσο καλύτερα μπορείς για να πετύχεις, και αν έχεις γύρω σου ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όνειρο. Το μυαλό είναι δυνατό, μπορεί να σε πάει μακριά».

Τέλος, αναφέρθηκε στις μεγαλύτερες επιθυμίες του, που περιλαμβάνουν και το ελληνικό τένις: «Τώρα βρίσκομαι στο απόγειο των δυνατοτήτων μου. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθώ, τα δύο επόμενα χρόνια, ώστε να πετύχω τις καλύτερες επιδόσεις μου. Αλλά αισθάνομαι επίσης ότι χρωστάω στο τένις και γι' αυτό, στο μέλλον θα ήθελα να συμβάλλω στην ανάπτυξη του αθλήματος και της κουλτούρας του αθλήματος στην Ελλάδα».