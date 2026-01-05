Από την Βόνιτσα ξεκινούν οι Εσωτερικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες για το 2026

Από την πανέμορφη Βόνιτσα, που καμαρώνει για τον κορυφαίο νέο ιστιοπλόο του κόσμου το 2025, τον Νίκο Παππά, ξεκινούν οι εσωτερικοί αγώνες για το 2026.

Ο τοπικός ναυτικός όμιλος διοργανώνει το open Περιφερειακό πρωτάθλημα (Grand Slam) Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις διεθνείς κατηγορίες Οπτιμιστ και ILCA 4 που είναι αγώνας πρόκρισης για τις προεθνικές ομάδες του 2026.

Στα Οπτιμιστ έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 2011 και θα τρέξουν 64 αγόρια και κορίτσια από 11 ομίλους.

Στα ILCA 4 τα 41 σκάφη από 16 ομίλους έχουν γεννηθεί μετά το 2009.

Οι ιστιοδρομίες ξεκινούν σήμερα Δευτέρα (05/01) κι έχουν προγραμματιστεί 9 με τελευταία την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Οι ιστιοπλόοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα γι’ αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα με το πανελλήνιο ενδιαφέρον, ενώ οι υπεύθυνοι του ομίλου και οι τοπικοί φορείς έχουν κάνει τα πάντα, έτσι ώστε οι διαγωνιζόμενοι, οι προπονητές τους, οι συνοδοί και όσοι έχουν επισκεφθεί τη Βόνιτσα να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.