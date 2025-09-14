Θάνος/Τσιτσιπάς - Μάτος/Μελό 0-2: Έχασε ξανά το προβάδισμα η Ελλάδα
Από την αρχή ήταν γνωστό πως το ματς στο διπλό ήταν δύσκολο. Αυτό έγινε ακόμη δυσκολότερο με τη μη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον Αριστοτέλη Θάνο να είναι ο αντικαταστάτης του. Το ελληνικό δίδυμο των Αριστοτέλη Θάνου και Πέτρου Τσιτσιπά από τους Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος με 6-2, 6-2.
Η ήττα αυτή φέρνει την Ελλάδα ξανά πίσω στο σκορ με 2-1, ελπίζοντας σε νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο τέταρτο ματς απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα.
Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι η διαφορά εμπειρίας και χημείας έγινε ξεκάθαρη από το πρώτο σετ, όταν οι Βραζιλιάνοι στο τρίτο game έκαναν το πρώτο break (2-1) για να βάλουν τις βάσεις προβαδίσματος στο ματς. Αντίστοιχα έπραξαν και στο πέμπτο game (4-1), κάνοντας το hold για το 5-1.
Το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να μείνει στο ματς για ένα game ακόμη (5-2), ωστόσο στο 8ο game δεν μπόρεσε να αποτρέψει την κατάκτηση του πρώτου σετ (6-2) από τους αντιπάλους του.
Στο δεύτερο σετ, τα πράγματα ήταν παρόμοια στην έκβαση του σκορ. Οι Μέλο και Μάτος έκαναν ξανά δύο breaks στο σερβίς των Ελλήνων, φτάνοντας στο 6-2. Έτσι έκλεισαν το σετ και πανηγύρισαν τη νίκη που έδωσε το προβάδισμα στη χώρα τους.
Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη λίγο μετά 19:00 ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζοάο Φονσέκα.
