Το δίδυμο των Αριστοτέλη Θάνου και Πέτρου Τσιτσιπά ηττήθηκε από τους Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος με 6-2, 6-2 στον τρίτο αγώνα του tie Ελλάδα - Βραζιλία...

Από την αρχή ήταν γνωστό πως το ματς στο διπλό ήταν δύσκολο. Αυτό έγινε ακόμη δυσκολότερο με τη μη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά, με τον Αριστοτέλη Θάνο να είναι ο αντικαταστάτης του. Το ελληνικό δίδυμο των Αριστοτέλη Θάνου και Πέτρου Τσιτσιπά από τους Μαρσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος με 6-2, 6-2.

Η ήττα αυτή φέρνει την Ελλάδα ξανά πίσω στο σκορ με 2-1, ελπίζοντας σε νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο τέταρτο ματς απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα.

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι η διαφορά εμπειρίας και χημείας έγινε ξεκάθαρη από το πρώτο σετ, όταν οι Βραζιλιάνοι στο τρίτο game έκαναν το πρώτο break (2-1) για να βάλουν τις βάσεις προβαδίσματος στο ματς. Αντίστοιχα έπραξαν και στο πέμπτο game (4-1), κάνοντας το hold για το 5-1.

Το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να μείνει στο ματς για ένα game ακόμη (5-2), ωστόσο στο 8ο game δεν μπόρεσε να αποτρέψει την κατάκτηση του πρώτου σετ (6-2) από τους αντιπάλους του.

Στο δεύτερο σετ, τα πράγματα ήταν παρόμοια στην έκβαση του σκορ. Οι Μέλο και Μάτος έκαναν ξανά δύο breaks στο σερβίς των Ελλήνων, φτάνοντας στο 6-2. Έτσι έκλεισαν το σετ και πανηγύρισαν τη νίκη που έδωσε το προβάδισμα στη χώρα τους.

Η επόμενη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη λίγο μετά 19:00 ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζοάο Φονσέκα.